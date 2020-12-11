С 1 января 2021 пенсионный возраст в Беларуси вырастет

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С 1 января 2021 года пенсионное законодательство ждут изменения. Законопроект «Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения и государственного социального страхования» одобрен на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва,

В законопроекте отражены положения Указа № 171, предоставившего дополнительные пенсионные гарантии социально уязвимым категориям: матерям с четырьмя детьми, инвалидам, родителям детей-инвалидов. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, предусмотрено увеличение периода, который может включаться в общий стаж в связи с уходом за детьми до трех лет. Данная норма затрагивает примерно 70 тыс. женщин, сообщает агентство «Минск-Новости»,

Сейчас максимальный период составляет девять лет. С 1 января 2021 г. женщинам с четырьмя и более детьми в общий стаж могут учесть еще три года, когда они не работали и ухаживали за малолетними. Всего — 12 лет. Эта норма будет распространяться как на женщин, впервые обращающихся за назначением пенсий, так и на тех, кому такие выплаты уже назначены.

Для матерей с четырьмя детьми страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижается до 10 лет. Требования к общему стажу сохранены — 20 лет.

Ряд норм призван облегчить инвалидам доступ к трудовой пенсии по возрасту. Люди с долговременными проблемами со здоровьем не всегда могут отработать 18–20 лет. Поэтому тем, кто находился на инвалидности первой или второй группы минимум 10 лет, требуемый страховой стаж снижается на шесть месяцев за каждый полный год на инвалидности. Если нахождение на ней достигает 21 года и более, для трудовой пенсии по возрасту хватит пяти лет страхового стажа. Изменения касаются и пенсий родителей детей-инвалидов.

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