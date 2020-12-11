Оппозиция Беларуси объявила об открытии «народных посольств» в 20 странах

Власть
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В 20 странах мира начинают свою работу «народные посольства» Беларуси, сообщил член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко. Среди государств, где открываются представительства,— Россия, Великобритания, ФРГ, Франция, Украина.

«Убежден, что открытие народных посольств — это только первый шаг на пути для построения принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами»,— сказал на онлайн-конференции господин Латушко, — приводит слова политика   «Интерфаксу»).

Предполагается, что народные посольства будут заниматься коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, взаимодействовать с другими организациями беларуской диаспоры, проводить экономические, культурные и информационные мероприятия.

Открытие народных посольств поддержала «народный президент» Светлана Тихановская. «Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию беларусов, живущих в разных странах мира»,— говорится в сообщении в ее Telegram-канале. Проект запущен сообществом беларуских диаспор «Беларусы зарубежья» при поддержке Народного антикризисного управления.

Ранее, 10 декабря, власти Беларуси объявили о запрете на выезд граждан из страны. Запрет вступит в силу 20 декабря. Ограничения будут действовать в пунктах пропуска, на железнодорожных путях и речных пунктах. Свое решение власти мотивировали пандемией коронавируса. Светлана Тихановская выступила с критикой введенных ограничений.

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