Витебский ликеро-водочный завод потратит на покупку кроссовера почти всю чистую прибыль предприятия за год

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Легковой автомобиль Geely Atlas собирается купить ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», обойдется покупка в сумму почти равную чистой прибыли, полученной предприятием в 2019 году.

Согласно документации закупки, конца января 2021 года предприятие приобретет новый китайский кроссовер беларуской сборки.

Приобретается автомобиль за счет собственных средств ликеро-водочного завода. Руководство госпредприятия решило потратить кроссовер 49 999 рублей. Примечательно, что чистая прибыль ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» за 2019 год составила 53 000 рублей, пишут ННВ.

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