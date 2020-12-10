В связи с закрытием всех границ Госпогранкомитет Беларуси выступил с разъяснениями

Авторские статьи
Опубликовано

Граница продолжит работать, но с более строгими ограничениями, введенными в целях предотвращения распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Изменения вступают в силу с 0 часов 21 декабря и коснутся пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через функционирующие наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска. Аналогичные меры в различных вариантах реализации вводились в Латвии, Литве и России.

В связи с закрытием всех границ Госпогранкомитет Беларуси выступил с разъяснениями
Инофографика Госпогранкомитета

Так, временно приостанавливается выезд граждан Республики Беларусь и иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране, через функционирующие наземные пункты пропуска за исключением отдельных случаев. Авиационные пункты пропуска данное ограничение не затронет.

Ограничения на въезд для иностранцев через наземные пункты пропуска остаются в силе. Кроме того, въезжающим иностранцам старше шести лет, потребуются медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19.

Белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь через наземные и воздушные пункты пропуска из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, внесённых Минздравом в Переченьобязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в страну и до истечения этого срока не могут выехать из Беларуси.

Транзит возможен только по прибытии через воздушные пункты пропуска и в случае документального подтверждения транзитного проезда по Беларуси в 24-часовой срок. Ни медицинский документ, ни самоизоляция от иностранцев не требуются.

Если транзит превысит 24 часа, пропуск через границу возможен только при наличии медицинского документа.

Документом утвержден перечень лиц, на которых не распространяются временные ограничения. Например, на дипломатов, членов официальных делегаций, водителей-международников, иностранцев, въезжающих для работы, медицинской помощи, граждан Республики Беларусь, выезжающих за рубеж по извещению о смерти или болезни родственника за рубежом, а также для работы, в командировку, получения образования и другие. В том числе исключением являются граждане России, следующие транзитом через нашу страну в Российскую Федерацию даже через наземные пункты пропуска.

В исключительных случаях могут приниматься частные решения о пропуске лиц через границу.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске в мусорном контейнере нашли мертвую новорожденную девочку

В связи с закрытием всех границ Госпогранкомитет Беларуси выступил с разъяснениями

Водитель фуры погиб в ДТП в Витебской области

В Витебске задержали известного оппозиционера Бориса Хамайду

В Витебске в мусорном контейнере нашли мертвую новорожденную девочку

Сайт «Витебский Курьер» разблокирован в Беларуси спустя 4 месяца запрета

В Витебске в мусорном контейнере нашли мертвую новорожденную девочку

Житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима за подсечку милиционеру

Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса

Икона Божией Матери «Знамение»: в чем помогает

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

В Беларуси разблокирован сайт «Витебский Курьер» — был под санкциями режима 4 месяца

Витебская область ГПК
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
КГК
КГК Витебской области предотвратил хищение из бюджета более Br1,5 млн
Работники управления Департамента финансовых расследований
080
Лукашенко заслушал план применения группировки войск России и Беларуси
Министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба
0166
Что не так с патриотизмом и культурой государственных символов в Беларуси? Внесены поправки в закон о госсимволах
Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей
0133
Водитель фуры погиб в ДТП в Витебской области
9 декабря около часа ночи 50-летний водитель, управляя
0179
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)