Что не так с патриотизмом и культурой государственных символов в Беларуси? Внесены поправки в закон о госсимволах

Фото: news.vitebsk.cc
Власть
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Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении Закона «О государственных символах Республики Беларусь», передает БелТА.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло напомнил, что в первом чтении законопроект был рассмотрен в мае на весенней сессии.

«Достаточно много было комментариев по поводу этого законопроекта при подготовке к рассмотрению во втором чтении. Наибольшее количество изменений вносятся в ст.5 действующего закона. Речь идет в основном о расширении сферы применения государственных символов. В частности, изменения касаются как времени, так и пространства, — рассказал депутат. — Так, ч.3 ст.5 предполагает, что число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно включаются спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия».

Виктор Свилло уверен, что принятие закона положительным образом скажется на культуре применения государственных символов Беларуси. «Что будет способствовать росту патриотизма, уважению к своим символам — гербу и флагу», — заключил он.

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