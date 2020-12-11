КГК Витебской области предотвратил хищение из бюджета более Br1,5 млн

Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области предотвратили хищение из бюджета более Br1,5 млн, сообщает официальный Telegram-канал КГК.

«В 2019 году директор витебской коммерческой организации оформил фиктивные документы на куплю-продажу оборудования, используя подконтрольную ему структуру в Беларуси и оффшорную компанию на Сейшельских островах. Для использования права на возврат из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС), две белорусские фирмы «торговали» между собой одним и тем же оборудованием: его стоимость то многократно завышалась, то существенно занижалась», — рассказали в КГК.

В результате перепродаж возврату из бюджета подлежало Br1,5 млн. Это было отражено в налоговой декларации по НДС за первое полугодие 2020 года. Попытки добиться перечисления этой суммы из бюджета на расчетный счет своей фирмы директор предпринимал дважды. Но совершить нарушение ему не удалось.

«Следует отметить, что деньги за якобы поставленное оборудование были направлены по договору перевода долга на счет оффшорной компании, которая была подконтрольна нарушителю. Впоследствии их частично обналичивали в витебских банкоматах через платежную карту компании-нерезидента. При этом директор не уплатил в бюджет Br1,2 млн оффшорного сбора», — подчеркнули в КГК.

В отношении организатора незаконной схемы возбуждены уголовные дела за покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.