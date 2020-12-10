В Витебске задержали известного оппозиционера Бориса Хамайду

9 декабря в Витебске у Синего дома задержали известного оппозиционера Бориса Хамайду. Суд в отношении него назначен на 24 декабря, наконуне Рождества по григорианскому календарю.

О задержании Борис Хамайда сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, задержание произошло в 12:45. Вскоре силовики доставили активиста в Железнодорожный РОВД, где его продержали 4 часа. У Бориса Хамайды отобрали все личные вещи с бело-красно-белой символикой, а также мобильные телефоны. Силовики составили протокол за несанкционированное пикетирование (статья 23.34 КоАП). По данной статье в последние месяцы судят все подряд, даже священников за молитвы.