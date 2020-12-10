В Витебске задержали известного оппозиционера Бориса Хамайду

Борис Хамайда в зале суда. Фото svaboda.org
Власть
Опубликовано

9 декабря в Витебске у Синего дома задержали известного оппозиционера Бориса Хамайду. Суд в отношении него назначен на 24 декабря, наконуне Рождества по григорианскому календарю.

О задержании Борис Хамайда сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, задержание произошло в 12:45. Вскоре силовики доставили активиста в Железнодорожный РОВД, где его продержали 4 часа. У Бориса Хамайды отобрали все личные вещи с бело-красно-белой символикой, а также мобильные телефоны. Силовики составили протокол за несанкционированное пикетирование (статья 23.34 КоАП). По данной статье в последние месяцы судят все подряд, даже священников за молитвы.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске в мусорном контейнере нашли мертвую новорожденную девочку

Водитель фуры погиб в ДТП в Витебской области

В Витебске задержали известного оппозиционера Бориса Хамайду

В Витебске в мусорном контейнере нашли мертвую новорожденную девочку

Сайт «Витебский Курьер» разблокирован в Беларуси спустя 4 месяца запрета

В Витебске в мусорном контейнере нашли мертвую новорожденную девочку

Житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима за подсечку милиционеру

Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса

Икона Божией Матери «Знамение»: в чем помогает

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

Сайт «Витебский Курьер» разблокирован в Беларуси спустя 4 месяца запрета

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Что не так с патриотизмом и культурой государственных символов в Беларуси? Внесены поправки в закон о госсимволах
Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей
08
Водитель фуры погиб в ДТП в Витебской области
9 декабря около часа ночи 50-летний водитель, управляя
059
Старшему сыну мэра Витебска дали 10 суток за «шествие и лозунги»
Суд в Старых Дорогах рассмотрел административное дело
062
В Беларуси разблокирован сайт «Витебский Курьер» — был под санкциями режима 4 месяца
Сайт «Витебский Курьер» (https://vkurier.
0168
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)