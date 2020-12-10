В Витебске в мусорном контейнере нашли мертвую новорожденную девочку

В Витебске в спальном районе в мусорном баке нашли мертвую девочку. Фото: СК.

9 декабря была в витебском микрорайоне Билево в контейнере для мусора нашли новорожденную девочку. Ребенок оказался мертв.

По словам очевидцев, ребенка нашла женщина, которая регулярно обходит мусорные баки в этом районе в поисках вторсырья. Бак расположен около магазина «Виталюр».

«Я живу в ближайшем к «Виталюру» доме, к нам заходил следователь и спрашивал нас, видели ли мы что-то. Сказал что ребенка выбросили в мусорку, сейчас на месте происшествия милиция и следователи», — рассказал один из жителей микрорайона паблику «Типичный Витебск«.

Правоохранительные органы подтвердили информацию.

— Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка устанавливается, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственный комитет проводит проверку.