В Беларуси разблокирован сайт «Витебский Курьер» — был под санкциями режима 4 месяца

Сайт «Витебский Курьер» (https://vkurier.by) спустя 4 месяца запрета стал доступен для жителей Беларуси.

Блокировка сайта произошла 10 августа, после дня выборов. Только 21 августа из СМИ нам стало известно, что Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к более чем 70 интернет-ресурсам, в том числе https://vkurier.by.

За 4 месяца блокировки наша редакция не получала каких-либо уведомлений от Министерства информации: ни о блокировке, ни о разблокировке. Сайт был запрещен по решению Министерства информации, однако получить текст решения нам не удалось по причине его особой секретности.

С целью выяснения причины блокировки сайта мы обращались в различные государственные структуры.

В Оперативно-аналитическом центре при Президенте нам ответили следующее:

«В Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ) рассмотрено Ваше обращение, связанное с ограничением доступа к интернет-ресурсу vkurier.by. Информируем, что вопрос подготовки и принятия Министерством информации Республики Беларусь соответствующего решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, по нашему мнению, затрагивает аспекты безопасности личности, общества и государства, защищенности их сбалансированных интересов от угроз, обусловленных распространением массовой информации, предупреждения правонарушений. Кроме того, сведения, составляющие содержание писем ОАЦ в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации, касающихся рассмотрения вопросов ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсам, отнесены к служебной информации ограниченного распространения. С учетом изложенного в настоящее время не представляется возможным их размещение в открытом доступе, а также направление в Ваш адрес».

В связи с тем, что якобы имевшие место нарушения со стороны редакции «Витебского Курьера» были скрыты государственными органами, мы не имели понятия о сути их претензий и о конкретных фактах нарушения законодательства со стороны издания «Витебский Курьер». Мы не имели возможности внести корректировки в контент сайта, который якобы «нарушал законодательство».

Вчера, 9 декабря 2020 года, сайт неожиданно заработал. Таким образом, Министерство информации передумало и отменило свое решение, тем самым подтвердив, что «Витебский Курьер» законодательство о СМИ не нарушал. Всё это время санкции в отношении издания были неправомерными. Чтобы осознать это, Министерству информации понадобились долгих 4 месяца.

По нашему мнению, блокировка региональных сайтов была совершенно бездумным и бездарным решением, потому что жители Беларуси все это время продолжали получать информацию из других источников (популярных сайтов и телеграм-каналов), таким образом властям не удалось пресечь распространение правдивой информации.

Следует отметить, что блокировка сайтов со стороны Министерства информации оккупированной страны продолжает ограничивать конституционное право граждан на получение информации. Вчера стало известно, что Министерство информации перекрыло доступ к сайту kyky.org. Пользователи при попытке зайти на него видят знакомую до боли «заглушку», которая сообщает: доступ к сайту перекрыт в соответствии с законом «О средствах массовой информации».