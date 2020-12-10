В Витебске завершено расследование об угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции

Власть
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УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в августе этого года 38-летний житель Витебска отправил девушке-преподавателю Академии МВД в социальной сети сообщения, в которых согласно заключениям экспертиз содержались угрозы в адрес последней о применении в отношении неё физического насилия, вплоть до убийства и причинения тяжких телесных повреждений. Прочитав сообщения, девушка обратилась в правоохранительные органы.

В Витебске завершено расследование об угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции
Изображение отредактировано СК

Владелец учетной записи, с которой писались угрозы, был установлен сотрудниками милиции и задержан. В ходе допроса мужчина пояснил, что увидел в интернете публикации об участии девушки-сотрудника органов внутренних дел в избиении граждан и, не убедившись в достоверности информации, начал отправлять сотруднице сообщения.

По результатам расследования уголовного дела 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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