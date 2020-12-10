Житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима за подсечку милиционеру

Олега Яфременко. Фота: Belsat
Витебск
Опубликовано

9 декабря Первомайский районный суд Витебска закрыл уголовное дело в отношении 39-летнего Олега Яфременко из Витебска. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции»).

Судья Наталья Караблина приговорила Олега Яфременко к 4,5 годам колонии строгого режима. Время задержания с 16 сентября засчитывается при отбытии наказания, сообщает «Витебская весна»

Суд также удовлетворил иск потерпевшего сотрудника милиции, который потребовал денежной компенсации морального вреда в размере 1 000 рублей.

Это уже третий процесс по уголовным делам по статьям 364 УК и 366 УК (насилие в отношении сотрудников милиции и должностных лиц) в отношении участников уличных митингов в Витебске. Судья Караблина вынесла самый суровый приговор.

В последнем слове обвиняемый еще раз извинился перед потерпевшим, который упал и поцарапал ладони в результате потасовки между протестующими и силовиками, которая произошла 13 сентября. Ефременко также извинился перед своей женой, которая осталась без кормильца с маленьким сыном на руках.

«Неадекватно суровый приговор можно объяснить только отсутствием каких-либо универсальных и правовых норм, определяющих приговор, отсутствием какого-либо здравого смысла. Пострадавший милиционер — молодой человек без гражданской позиции. Когда был вынесен приговор, и отец был разлучен с сыном на четыре с половиной года, на его губах появилась ухмылка. К сожалению, это типичный образ современного милиционера», — прокомментировал приговор друг Олега Яфременко, присутствовавший на последнем заседании.

Жлобинец осужден на 4 года колонии за брошенную в милиционера бутылку на акции протеста

2,5 года колонии дали жителю Витебска, который выбил резиновую дубинку из рук силовика

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима за подсечку милиционеру

Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса

Житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима за подсечку милиционеру

Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса

Икона Божией Матери «Знамение»: в чем помогает

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

Наталья Караблина Олега Яфременко репрессии Беларусь репрессии Витебск
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса
В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны
053
Уже третьего жителя Витебска судят за насилие над милиционером. Кроме родственников, никого в суд не пустили
Суд Первомайского района Витебска 7 декабря начал рассматривать
0151
2,5 года колонии дали жителю Витебска, который выбил резиновую дубинку из рук силовика
Как передают белорусские СМИ, инцидент произошел в
0217
Нацбанк прекращает деятельность временной администрации Белгазпромбанка
Работа временной администрации по управлению «Белгазпромбанком»
0142
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)