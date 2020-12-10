Житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима за подсечку милиционеру

9 декабря Первомайский районный суд Витебска закрыл уголовное дело в отношении 39-летнего Олега Яфременко из Витебска. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции»).

Судья Наталья Караблина приговорила Олега Яфременко к 4,5 годам колонии строгого режима. Время задержания с 16 сентября засчитывается при отбытии наказания, сообщает «Витебская весна»

Суд также удовлетворил иск потерпевшего сотрудника милиции, который потребовал денежной компенсации морального вреда в размере 1 000 рублей.

Это уже третий процесс по уголовным делам по статьям 364 УК и 366 УК (насилие в отношении сотрудников милиции и должностных лиц) в отношении участников уличных митингов в Витебске. Судья Караблина вынесла самый суровый приговор.

В последнем слове обвиняемый еще раз извинился перед потерпевшим, который упал и поцарапал ладони в результате потасовки между протестующими и силовиками, которая произошла 13 сентября. Ефременко также извинился перед своей женой, которая осталась без кормильца с маленьким сыном на руках.