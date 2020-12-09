2,5 года колонии дали жителю Витебска, который выбил резиновую дубинку из рук силовика

Как передают белорусские СМИ, инцидент произошел в сентябре текущего года. В суде мужчина только частично признал свою вину, сказал, что заступился за девушку, которую жестко задерживали силовики.

Защищая женщину, витеблянин допустил «насилие в отношении милиционера». Это произошло в ходе уличного шествия на улице Правды. Протестующий пытался помешать милиционеру, который в тот момент задерживал женщину. Пытаясь выбить дубинку из рук силовика, мужчина нанес представителю власти не менее двух ударов. Витеблянина признали виновным и осудили на 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщила помощник прокурора Витебска Кристина Матвеева. Кроме того, защитник женщины заплатил 1,5 тысячи белорусских рублей компенсации морального вреда милиционеру. Вред здоровью силовика не был причинен. О дальнейшей судьбе пострадавшей от насилия женщины также нет информации.