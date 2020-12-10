Уже третьего жителя Витебска судят за насилие над милиционером. Кроме родственников, никого в суд не пустили

Суд Первомайского района Витебска
Власть
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Суд Первомайского района Витебска 7 декабря начал рассматривать уголовное дело в отношении 29-летнего Олега Ефременко, которого обвиняют в насилии над сотрудником милиции (статья 364 УК) во время уличного митинга 13 сентября, сообщает «Віцебская вясна».

Дело рассматривает судья Наталья Кораблина.

Помимо непосредственных участников процесса, в зал пустили только троих родственников обвиняемого. Слушатели, правозащитники и журналисты на процесс не были допущены.

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СК ранее сообщил, что 29-летний мужчина участвовал в «несанкционированном массовом мероприятии» в Витебске 13 сентября. В какой-то момент, по данным следствия, он сорвал маску с сотрудника милиции и ударил его. По версии СК силовик упал на землю. Демонстранта задержали в тот же день.

Это уже третий процесс в Витебске по уголовным делам, возбужденным против участников уличных митингов, обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников милиции и должностных лиц (статьи 364 и 366 УК). Ранее к 2,5 года колонии приговорили программиста Александра Кириленко, ремесленника Андрея Тимофеенко — к 2 годам колонии.

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