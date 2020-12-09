Пожар на почве ревности произошел в Оршанском районе

5 декабря милиция задержала 39-летнего мужчину, который, по предварительной информации, умышленно поджег хозяйственные постройки из-за ревности к своей супруге.

Данный инцидент случился в ночь на 5 декабря, когда компания взрослых людей веселилась и распивала алкоголь. Жена подозреваемого решила уйти к бывшему супругу и это вызвало у мужчины ярость. Ревнивец пришел к дому своего «соперника», однако ему никто не открыл. Тогда мужчина решил поджечь хозпостройки и сбежал с места преступления. Виновника пожара задержали в тот же день. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК РБ.