Пожар на почве ревности произошел в Оршанском районе

Пожар
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5 декабря милиция задержала 39-летнего мужчину, который, по предварительной информации, умышленно поджег хозяйственные постройки из-за ревности к своей супруге.

Данный инцидент случился в ночь на 5 декабря, когда компания взрослых людей веселилась и распивала алкоголь. Жена подозреваемого решила уйти к бывшему супругу и это вызвало у мужчины ярость. Ревнивец пришел к дому своего «соперника», однако ему никто не открыл. Тогда мужчина решил поджечь хозпостройки и сбежал с места преступления. Виновника пожара задержали в тот же день. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК РБ.

В Дубровенском районе мужчина поджег себя и хозпостройки

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