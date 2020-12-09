Нацбанк прекращает деятельность временной администрации Белгазпромбанка

Работа временной администрации по управлению «Белгазпромбанком» будет остановлена 10 декабря 2020 года. Соответствующее постановление № 392 от 9.12. 2020 года подписал председатель Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

Отметим, что всего пару дней назад Александр Лукашенко провел переговоры с управляющей временной администрацией Надеждой Ермаковой. В ходе встречи Лукашенко сказал, что не намерен «уничтожать» Белагропромбанк. Было заявлено, что власти намерены развивать деятельность «Белгазпромбанка» с целью дальнейшей его прибыли для государства.