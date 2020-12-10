Новая ПЦР-лаборатория открылась в Витебске

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Новая ПЦР-лаборатория начала работать в городской центральной поликлинике на улице Маргелова. Здесь проводят тестирование на коронавирусную инфекцию методом полимерной цепной реакции, сообщает телеканал «Витебск».

Данная лаборатория стала в медучреждениях области седьмой по счету, где делают ПЦР-тестирование.

В лаборатории смогут обрабатывать до 200 проб в день. Мазки будут поступать сюда из всех поликлиник Витебска.

В новой лаборатории работают два врача и два лаборанта. Пока сотрудники работают в одну смену. При необходимости штат может быть увеличен.

В течение недели еще одна такая лаборатория откроется в Орше.

 

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