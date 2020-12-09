Задержанных в Витебске во время молитвы священников выпустили из изолятора — суд перенесен

Суд по административному делу задержанных в Витебске священников 9 декабря не состоялся, сообщают верующие в соцсетях. Предварительно, суд перенесен на пятницу, 11 декабря. Задержанные освобождены до суда. Священники провели ночь в изоляторе.

Римско-католического священника Виктора Жука и греко-католического священника Алексея Воронко задержала милиция вечером 8 декабря у торгового центра. Их обвинили в проведении несанкционированной акции. Однако судья решил отправить дело в милицию на доработку, поскольку в материалах недостаточно сведений.

Задержанные священники провели ночь в изоляторе и в процессе участвовали оттуда же, через Skype. Они объяснили, не устраивали пикет, а проводили молитву за белорусов. Вместе с ними находился друг, верующий.