Турция отказалась от российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия стандартам

Фото: russian.rt
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Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика). Минздрав страны утверждает, что по этой же причине вакцину не смогут приобрести Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие страны. Кремль в ответ назвал вакцину очень эффективной и надежной.

«Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Эта вакцина также не может получить нашу лицензию. Поэтому она не входит в нашу сферу интересов»,— сказал министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа газете Haberturk.

Не уточняется, о какой именно российской вакцине идет речь. Ранее Турция сообщала о проведении испытаний третьей фазы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи. В ноябре Минздрав России сообщил, что Турция хочет организовать производство вакцины «Спутник V» на собственных мощностях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ Турции, сказал «РИА Новости», что результаты тестирования и испытаний показывают эффективность и надежность вакцины. «Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией»,— сказал господин Песков.

Как минимум дважды тему вакцины от коронавируса обсуждали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Они говорили об этом по телефону 17 августа и 14 октября, пишет «Коммерсант».

Минздрав Турции в конце ноября заявил о третьей волне коронавируса. В стране зарегистрировано около 894 тыс. случаев заражения, умерли более 15 тыс. человек.

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