В Витебске суд вынес приговор мошенникам, которые заставляли людей продавать квартиры

Вступил в законную силу приговор суда в отношении трех жителей Витебска, которые путем вымогательства и мошенничества склоняли потерпевших к продаже принадлежавших им квартир, сообщила старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.

Преступная деятельность одного из осужденных началась в 2010 году. Тогда он с неустановленными людьми путем угроз заставил витебчанина продать принадлежавшую ему квартиру. Деньги от реализации недвижимости достались мошеннику. Потерпевшему же приобрели дешевый дом в Городокском районе, где он был вынужден жить.

В 2015 году к преступной деятельности мужчины присоединились его двоюродный брат, а также их знакомый. Вместе они продолжили под различными предлогами вынуждать людей продавать жилье. Чтобы убедить некоторых потерпевших добровольно реализовать квартиру, мошенники разыгрывали целые спектакли. Так, потерпевший, проснувшись после распития алкоголя в компании одного из преступной компании, увидел в своих руках нож, а в доме якобы труп со следами крови — на самом деле кетчупа. Рядом была девушка, которая обвинила его в изнасиловании и убийстве. Играя роль сотрудника милиции, в дом пришел второй мошенник, который убедил потерпевшего, что все тихо «порешает» за крупную сумму, получить которую можно от продажи квартиры. В итоге жилье потерпевшего продали за $21 тыс., ему же приобрели дом в Витебском районе за $1 тыс. Остальная сумма осела в карманах злоумышленников.

Троих мужчин суд приговорил к лишению свободы на 5, 6 и 8 лет. Они свою вину не признали.