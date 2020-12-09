Уволили директора Несвижского музея, поднявшего над дворцом национальный флаг

Несвижский дворец под бело-красно-белым флагом / nn.by​
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Со своей должности уволен директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Сергей Климов. Он руководил музеем 10 лет.

«В Министерстве культуры попросили написать заявление по собственному желанию, но я отказался. Поэтому нашли статью в Трудовом кодексе», — рассказал он в комментарии TUT.by.

Климова уволили по статье 259 Трудового кодекса. Ранее по этой же самой статье увольняли директора Купаловского театра Павла Латушко. Тогда же хулиганы облили дом Павла Латушко краской.

Статья формулируется следующим образом: «По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации». 

Климов говорит, что ему уже звонили из отдела кадров Минкультуры и просили забрать трудовую книжку. Экс-директор не исключает, что вслед за ним может уволиться и часть коллектива.

В августе, после выборов, над Несвижским дворцом был поднят национальный бело-красно-белый флаг.

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