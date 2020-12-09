В Витебске таксист потребовал доплатить 5 рублей за поездку без маски

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В Витебске водитель такси потребовал доплатить 5 рублей за поездку без маски, пассажирка отказалась и написала в техническую поддержку.

В Витебске девушка вызвала такси через мобильное приложение. Через некоторое время за ней приехали и без разговоров повезли на указанный адрес. Когда доехали до указанного адреса, водитель, помимо стандартной таксы, предложил ей доплатить 5 рублей.

«В салоне такси заметила бумажку, на которой было написано: «Акция — пять рублей к поездке, если у вас нету маски». Не придала значения этому объявлению, вопросов водителю не задавала, да и тот тоже ехал молча», — говорит женщина.

Платить дополнительные 5 рублей женщина отказалась. Она поинтересовалась у водителя, знают ли в компании о такой инициативе, но ответа не получила.

«Введен масочный режим, вы находитесь в общественном месте без маски — платите», — сказал водитель клиентке.

После инцидента девушка обратилась в техподдержку с вопросом, имел ли право водитель завышать стоимость поездки, пишет TUT.BY.

«Это была личная инициатива водителя, такое поведение недопустимо», — прокомментировали в «Яндекс.Такси».

В Витебске столкнулись маршрутка и такси

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