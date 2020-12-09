Три пожара по причине неосторожного курения произошли за сутки в Витебске и области

За сутки в Витебске и области произошло три пожара. По предварительной версии, в каждом из случаев причиной происшествия стало неосторожное курение. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

В Витебске возгорание случилось в квартире, расположенной в доме по улице 39-й Армии. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили труп 65-летнего хозяина.

В деревне Вятеро Чашникского района в собственном доме сгорела 62-летняя женщина. Кроме того, в результате пожара в деревянном доме обрушилась кровля.

Подобный случай произошел в Орше в доме по 2-му переулку Гомельскому. На полу в задымленном помещении работники МЧС нашли бездыханное тело 76-летнего пенсионера.

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