Витебские силовики задержали двух священников

Фото: catholic.by
Власть
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Силовики задержали в Витебске за участие в акции протеста греко-католического священника Алексея Воронко и ксендза Виктора Жука. Об этом сообщает официальный сайт Римско-католического костела в Беларуси.

Отмечается, что священника греко-католической церкви Воскресения Христова Алексея Воронко и настоятеля костела Святого Владислава Жука обвиняют в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий (знаменитая статья 23.34 КоАП). Что конкретно им вменяют органы, пока неизвестно.

Священников задержали днем 8 декабря. Силовики доставили священнослужителей в Первомайский РОВД Витебска, а затем — в ИВС. Там они будут находиться до суда. Суд пройдет в месседжере skype.

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