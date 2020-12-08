В Полоцке найден виновник смертельного ДТП

В Полоцке найден сбежавший с места ДТП виновник смертельной аварии. В отношении женщины следователями возбуждено уголовное дело.
Напомним, что авария произошла утром 7 декабря. На дороге между Полоцком и Новополоцком была сбита 40-летняя женщина. После аварии автомобиль скрылся, а на пострадавшую, которая лежала на проезжей части, наехала легковушка. За рулем иномарки находился 24-летний полочанин. Мужчина вызвал на место происшествия правоохранителей.
«Сыщиками совместно с коллегами из Госавтоинспекции начался поиск автомобиля и его водителя. В восьми районах области и Новополоцке был введен план «Перехват». Активно отрабатывалась дворовая территория, а также стоянки и другие места парковок. В результате в поле зрения милиционеров попал Peugeot 306, который находился возле одной из новополоцких поликлиник. Иномарка с поврежденным лобовым стеклом и кузовом принадлежала 51-летней гардеробщице медучреждения», — отметили в УВД.