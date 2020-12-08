В Полоцке найден виновник смертельного ДТП

Витебская область
Опубликовано

В Полоцке найден сбежавший с места ДТП виновник смертельной аварии. В отношении женщины следователями возбуждено уголовное дело.

Напомним, что авария произошла утром 7 декабря. На дороге между Полоцком и Новополоцком была сбита 40-летняя женщина. После аварии автомобиль скрылся, а на пострадавшую, которая лежала на проезжей части, наехала легковушка. За рулем иномарки находился 24-летний полочанин. Мужчина вызвал на место происшествия правоохранителей.

«Сыщиками совместно с коллегами из Госавтоинспекции начался поиск автомобиля и его водителя. В восьми районах области и Новополоцке был введен план «Перехват». Активно отрабатывалась дворовая территория, а также стоянки и другие места парковок. В результате в поле зрения милиционеров попал Peugeot 306, который находился возле одной из новополоцких поликлиник. Иномарка с поврежденным лобовым стеклом и кузовом принадлежала 51-летней гардеробщице медучреждения», — отметили в УВД.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Лукашенко назвал фейками некоторые сообщения о его визите в Витебск

Беларусь может отказаться от товаров из ЕС

Лукашенко назвал фейками некоторые сообщения о его визите в Витебск

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о протестах в Беларуси: «Говорю знакомым омоновцам, что нельзя бить простой народ»

Дети белорусских чиновников: кто они?

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

смертельное ДТП
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Полоцке сдали новостройку без отопления и воды. Как так получилось?
В Полоцкой новостройке сдали квартиры без отопления и воды.
0159
Завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Глубокском районе
Следователи завершили расследование уголовного дела
0221
Аферист из Витебска задержан в Воронежской области
Правоохранители задержали 62-летнего Владимира Мунякина
0521
ДТП в Витебске
В Бешенковичском районе завершено расследование уголовного дела о ДТП с четырьмя пострадавшими
В Витебской области заверено расследование уголовного
0396
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)