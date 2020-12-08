В Полоцке найден виновник смертельного ДТП

В Полоцке найден сбежавший с места ДТП виновник смертельной аварии. В отношении женщины следователями возбуждено уголовное дело.

Напомним, что авария произошла утром 7 декабря. На дороге между Полоцком и Новополоцком была сбита 40-летняя женщина. После аварии автомобиль скрылся, а на пострадавшую, которая лежала на проезжей части, наехала легковушка. За рулем иномарки находился 24-летний полочанин. Мужчина вызвал на место происшествия правоохранителей.