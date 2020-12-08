В Полоцке сдали новостройку без отопления и воды. Как так получилось?

Витебская область
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В Полоцкой новостройке сдали квартиры без отопления и воды. Новостройка на окраине Полоцка была сдана 30 сентября. Вскоре жильцов пригласили за ключами и пообещали, что 1 декабря тепло будет, но пока дело не сдвинулось.

Дом на Грюнвальдской – первая многоэтажка, где полоцкие районные власти заказчиком услуг ЖКХ определили управляющую компанию. Но предприятие из Новополоцка, и именно её сотрудники определяют, кто в будущем обеспечит новостройку водой, газом и теплом. Опыт для города новый, признаются местные власти, оперативно удалось решить не все вопросы, пишет ОНТ.

Владимир Козловский, начальник отдела ЖКХ Полоцкого райисполкома:«Ну как бы такой случай единичный получился, немножко, можно сказать, заволокитили». 

В соседнем Новополоцке система отработана, еще с 2017 года на подключение услуг у управляющей компании уходит максимум месяц. В Полоцке, признаются коммунальщики, всё пришлось начинать сначала – новые тендеры, договора. Потерянные часы и дни в итоге для жильцов обернулись почти в два месяца ожиданий.

Пётр Кушниренко, начальник службы жилищного хозяйства Новополоцкой управляющей компании:«Чтобы провести процедуру: запустить все сети, дать тепло, электроэнергию, – надо провести процедуру, надо провести торги, выбрать подрядную организацию, нельзя просто так заключить договор на то же техобслуживание».

Вчера в доме уже начались работы по подключению отопления, к вечеру, сообщили жильцы, батареи потеплели. Завтра дают воду, впереди подача газа. После заключения первых контрактов решать все коммунальные проблемы в будущем сможем куда оперативней, делятся районные службы двух городов. С Новополоцкой управляющей компанией впереди в Полоцке пуск еще нескольких домов.

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