МОК отстранил Лукашенко от участия в мероприятиях Олимпийских игр

Запрет также коснется старшего сына Лукашенко Виктора, который занимает пост первого вице-президента НОК и члена исполкома национального комитета Дмитрия Баскова. Ограничения не затронут яхтсменку Татьяну Дроздовскую, потому что в НОК она представляет спортсменов.

Помимо этого, МОК замораживает финансирование белорусского комитета, за исключением средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио в 2021 году, и зимним играм 2022 года в Пекине. Стипендии МОК теперь будет выплачивать белорусским спортсменам напрямую, а не через национальный комитет.