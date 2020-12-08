МОК отстранил Лукашенко от участия в мероприятиях Олимпийских игр

Запрет также коснется старшего сына Лукашенко Виктора, который занимает пост первого вице-президента НОК и члена исполкома национального комитета Дмитрия Баскова. Ограничения не затронут яхтсменку Татьяну Дроздовскую, потому что в НОК она представляет спортсменов.
Помимо этого, МОК замораживает финансирование белорусского комитета, за исключением средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио в 2021 году, и зимним играм 2022 года в Пекине. Стипендии МОК теперь будет выплачивать белорусским спортсменам напрямую, а не через национальный комитет.
«МОК пришел к выводу, что, по всей видимости, нынешнее руководство НОК должным образом не защищает белорусских спортсменов от политической дискриминации . Это противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и поэтому серьезно влияет на репутацию Олимпийского движения», — отметил международный комитет.