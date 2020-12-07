Тихановская заявила о намерении быть президентом в течение 45 дней

Советник бывшего кандидата в президенты Франак Вячорка добавил, что «это время может затянуться, в других государствахоно тоже затягивалось».

Однако, по его словам, сейчас их задача — как можно быстрее добиться новых выборов, чтобы они прошли в нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции.

Светлана Тихановская добавила, что переговоры с нынешней властью страны неизбежны.