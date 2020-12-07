Тихановская заявила о намерении быть президентом в течение 45 дней

Советник бывшего кандидата в президенты Франак Вячорка добавил, что «это время может затянуться, в других государствахоно тоже затягивалось».
Однако, по его словам, сейчас их задача — как можно быстрее добиться новых выборов, чтобы они прошли в нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции.
Светлана Тихановская добавила, что переговоры с нынешней властью страны неизбежны.
«И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы к тому времени будут готовы, шаг за шагом там будет прописан».