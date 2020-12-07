Белорусы продолжают скупать валюту

Главное
Опубликовано

По данным Национального  банка Беларуси, в январе — ноябре белорусы купили валюты на $1,74 млрд больше, чем продали.Оборот валютного рынка в ноябре составил 6,336 млрд долларов – это самый низкий показатель с июня 2020 года.

Продажа валюты за эти 11 месяцев превысила покупку на 149 млн долларов.

Только в ноябре физические лица купили валюты на 801,3 млн долларов, а продали на 702,3 млн долларов. При этом 99 миллионов долларов были куплены на чистой основе.

За 11 месяцев 2020 года население купило 9,2 млрд долларов, а продало 7,47 млрд долларов.

Банки за 11 месяцев 2020 года купили 38,22 млрд долларов, субъекты хозяйствования-резиденты страны – 20,9 млн долларов, субъекты хозяйствования-нерезиденты купили валюты на 241,1 млрд долларов, а продали на 19,95 млрд.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Лукашенко назвал фейками некоторые сообщения о его визите в Витебск

Беларусь может отказаться от товаров из ЕС

Лукашенко назвал фейками некоторые сообщения о его визите в Витебск

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о протестах в Беларуси: «Говорю знакомым омоновцам, что нельзя бить простой народ»

Дети белорусских чиновников: кто они?

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

беларусь покупка валюты
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Беларусь может отказаться от товаров из ЕС
Советский и беларуский ученый, 73-летний профессор
0314
Лукашенко назвал фейками некоторые сообщения о его визите в Витебск
Александр Лукашенко в ходе заседания областного штаба
0723
Католический священник Вячеслав Барок из Россон получил 10 суток за пост в соцсетях
Суд в Россонах Витебской области 3 декабря рассмотрел
0342
Витебчанин застрял в шахте мусоропровода, пролетев 2 этажа
3 декабря в 23-51 в службу спасения Витебска поступило
0389
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)