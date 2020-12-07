Белорусы продолжают скупать валюту

По данным Национального банка Беларуси, в январе — ноябре белорусы купили валюты на $1,74 млрд больше, чем продали.Оборот валютного рынка в ноябре составил 6,336 млрд долларов – это самый низкий показатель с июня 2020 года.

Продажа валюты за эти 11 месяцев превысила покупку на 149 млн долларов.

Только в ноябре физические лица купили валюты на 801,3 млн долларов, а продали на 702,3 млн долларов. При этом 99 миллионов долларов были куплены на чистой основе.

За 11 месяцев 2020 года население купило 9,2 млрд долларов, а продало 7,47 млрд долларов.

Банки за 11 месяцев 2020 года купили 38,22 млрд долларов, субъекты хозяйствования-резиденты страны – 20,9 млн долларов, субъекты хозяйствования-нерезиденты купили валюты на 241,1 млрд долларов, а продали на 19,95 млрд.