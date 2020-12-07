Завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Глубокском районе

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Глубокском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Напомним, что 29 июня в деревне Вышедки Глубокского района был убит 62-летний местный житель. Два собутыльника подожгли его дом вместе с телом хозяина.

39-летнему жителю Постав предъявлены обвинения за убийство, совершенное с особой жестокостью, а также уничтожение имущества. Сейчас он находится под стражей.

34-летний житель Поставского района обвиняется в укрывательстве следов особо тяжкого преступления. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.