Завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Глубокском районе

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Витебская область
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Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Глубокском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Напомним, что 29 июня в деревне Вышедки Глубокского района был убит 62-летний местный житель. Два собутыльника подожгли его дом вместе с телом хозяина.

39-летнему жителю Постав предъявлены обвинения за убийство, совершенное с особой жестокостью, а также уничтожение имущества. Сейчас он находится под стражей.

34-летний житель Поставского района обвиняется в укрывательстве следов особо тяжкого преступления. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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