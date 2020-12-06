Беларусь может отказаться от товаров из ЕС

Советский и беларуский ученый, 73-летний профессор экономики Михаил Ковалёв, предлагает отказаться от товаров из ЕС в ответ на их санкции в отношении некоторых чиновников. Вслед за дикторами беларуского телевидения Ковалёв пытается убедить общество, что Минск легко может нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза. Правда, от этого больше пострадают простые беларусы, убежден профессор. Тем не менее, игра стоит свеч, считает представитель беларуской профессуры.

«Если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса — миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем беларусам (а таких сейчас очень много), которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары — от сыров и виски до красок», — заявил Ковалёв.

Профессор Ковалёв думает и санкциях Беларуси в отношении Украины, которая присоединилась к европейским санкциям. По его словам, если Беларусь прекратит поставки нефтепродуктов в Украину, то «в целом наша страна этого маневра практически не заметит».

При этом Ковалёв отмечает, что Мозырский НПЗ целиком работает на украинский рынок. Таким образом, в случае прекращения поставок в Украину НПЗ может остановиться. Ученого не пугает, что «рабочие НПЗ пострадают» и «немного уменьшится сумма налогов, поступающих в бюджет». Экономист не видит в этом проблемы.

«Украина также присоединилась к антибеларуским санкциям. Что ж, Мозырский НПЗ работает фактически на украинский рынок. Все, начиная от автомобилей руководства этой страны и заканчивая украинскими танками, заправляется белорусской «горючкой». А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит. Немного уменьшится сумма налогов, поступающих с Мозырского НПЗ в бюджет», — считает профессор по советской и беларуской экономике.

Михаил Ковалёв родился 2 мая 1947 года в деревне Новая Вёска Докшицкого района Витебской области.