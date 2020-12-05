Лукашенко назвал фейками некоторые сообщения о его визите в Витебск

Александр Лукашенко в ходе заседания областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области прокомментировал фейки, распространяемые в некоторых telegram-каналами, о его посещении Витебска и плачевном положении дел в больницах.

«Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что мне даже неудобно читать, «десант чекистов высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем (председатель КГБ. — Ред.) — все на рабочих местах», — заявил Лукашенко.

Следует отметить, что «чекистами» первоначально называли работников Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК). В более широком смысле — работников органов государственной безопасности. В настоящее время в Беларуси не существует Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, а под государственной безопасностью подразумевают сегодня защиту личной власти одного человека. Этим занимаются все силовые ведомства и армия.

По словам Лукашенко, перед его визитом в тот или иной город сотрудников КГБ не задействуют. Этим занимается специальная Служба безопасности президента.

Лукашенко также отметил, что в сети также пишут, что власти будут «рассказывать, как все в стране хорошо и «корону» мы победим». Это возмутило Лукашенко.

«Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу? Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать», — сказал Лукашенко.

Видимо, не все чиновники сегодня понимают что такое «валиться с ног» на работе.