Лукашенко назвал фейками некоторые сообщения о его визите в Витебск

Фото: БелТА
Главное
Опубликовано

Александр Лукашенко в ходе заседания областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области прокомментировал фейки, распространяемые в некоторых telegram-каналами, о его посещении Витебска и плачевном положении дел в больницах.

«Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что мне даже неудобно читать, «десант чекистов высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем (председатель КГБ. — Ред.) — все на рабочих местах», — заявил Лукашенко.

Следует отметить, что «чекистами» первоначально называли работников Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК). В более широком смысле — работников органов государственной безопасности. В настоящее время в Беларуси не существует Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, а под государственной безопасностью подразумевают сегодня защиту личной власти одного человека. Этим занимаются все силовые ведомства и армия.

По словам Лукашенко, перед его визитом в тот или иной город сотрудников КГБ не задействуют. Этим занимается специальная Служба безопасности президента.

Лукашенко также отметил, что в сети также пишут, что власти будут «рассказывать, как все в стране хорошо и «корону» мы победим». Это возмутило Лукашенко.

«Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу? Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать», — сказал Лукашенко.

Видимо, не все чиновники сегодня понимают что такое «валиться с ног» на работе.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о протестах в Беларуси: «Говорю знакомым омоновцам, что нельзя бить простой народ»

Не захотел продавать свою квартиру: завершено расследование жестокого убийства жителя Витебска

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о протестах в Беларуси: «Говорю знакомым омоновцам, что нельзя бить простой народ»

Дети белорусских чиновников: кто они?

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

7 неожиданных фактов про Владимира Короткевича

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Католический священник Вячеслав Барок из Россон получил 10 суток за пост в соцсетях
Суд в Россонах Витебской области 3 декабря рассмотрел
0222
Витебчанин застрял в шахте мусоропровода, пролетев 2 этажа
3 декабря в 23-51 в службу спасения Витебска поступило
0257
Лукашенко о второй волне коронавируса в Беларуси: ситуация непростая, но она под контролем
Александр Лукашенко на совещании штаба Витебской области
0269
Лукашенко приехал в Витебск изучить ситуацию с COVID-19
Александр Лукашенко 4 декабря совершает рабочую поездку
0444
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)