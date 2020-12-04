Чистота на кухне начинается с простых вещей

Дом
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Любые консультации на тему выбора ведер для мусора вызывают у потребителя недоумение: что может быть проще покупки вместительного пластикового изделия с ручкой? Однако не стоит спешить с выводами. Стремясь помочь своим клиентам в разрешении бытовых проблем, производители разработали и выпускают сотни оригинальных моделей корзин для мусора, в том числе даже варианты с сенсорным управлением. Остается только сориентироваться в ассортименте моделей и выбрать в каталоге https://viyar.by/catalog/vedra_dlya_musora/ подходящее решение, способное выгодно дополнить интерьер вашей кухни.

Чистота на кухне начинается с простых вещей

Содержание
  1. Критерии выбора удобного мусорного ведра
  2. Ассортимент мусорных ведер
  3. Где купить ведро для мусора?

Критерии выбора удобного мусорного ведра

Основная задача контейнеров для мусора — организовать непродолжительное хранение бытовых отходов, обеспечив отсутствие неприятного запаха и закрыв доступ насекомых к остаткам продуктов. Кроме того, важно, чтобы материал емкости предусматривал несложный уход и легко приводился в порядок, обеспечивая идеальное санитарное состояние кухни. Перечисленные требования указывают на основные критерии выбора подходящего ведра:

  • Достаточный объем. Здесь действует принцип золотой середины: маленькие емкости быстро переполняются, а слишком большие могут привести к накоплению и разложению мусора. Нормой считается объем 5 л на человека, что позволит легко рассчитать емкость изделия для каждой конкретной семьи.
  • Форма. Для круглых ведер требуется больше места, тогда как треугольная или квадратная модель легко устанавливается в дальний угол.
  • Место размещения. Допустимой считается установка под мойку, в нижнюю тумбу или под столешницу. Модели с крышкой можно ставить вне мебели, особенно если подобрать изделие под тон отделки.
  • Материал и фурнитура. Пластиковые модели легче, но срок их службы часто ограничен из-за хрупкости. Изделия из металла массивнее, но их ресурса хватит на несколько лет эксплуатации.

Ассортимент мусорных ведер

  • Открытые модели — самые простые и недорогие, рекомендованы для сбора сухого мусора, который не разлагается на открытом воздухе.
  • Ведра со съемной или фиксируемой крышкой. Оптимальны для сбора пищевых отходов, исключают появление запаха за счет герметичной емкости.
  • Изделия с крышкой и педалью. Благодаря последней емкость легко открывается без необходимости пачкать руки во время готовки. Такие модели требуют аккуратной эксплуатации из-за чувствительности педального механизма.
  • Встраиваемые конструкции. Предназначены для установки внутри кухонной мебели: под столешницей или мойкой, на дверце шкафа или тумбы. Экономят пространство кухни, помогают поддерживать в помещении идеальную чистоту.
  • Ведра с прессом. Предусматривают уплотнение и упаковку мусора в пленку для безопасной утилизации.
  • Модели на сенсорном управлении. Устройства, крышка которых открывается при поднесении руки к встроенному датчику.

При условии бережного отношения и тщательного ухода ведро для мусора прослужит несколько лет и значительно упростит процесс готовки, помогая поддерживать помещение в отличном санитарном состоянии.

Где купить ведро для мусора?

Компания «ВиЯр» приглашает к сотрудничеству производителей кухонной мебели, мастеров-сборщиков и посетителей, желающих выбрать и купить ведро для мусора по приемлемой цене. В фирменном каталоге представлены емкости из пластика с металлическими комплектующими, которые встраиваются в нижние ящики и легко выдвигаются при открывании дверец. Жителям удаленных регионов предлагается выгодная доставка товаров из Минска по территории Республики Беларусь.

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