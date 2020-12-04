Католический священник Вячеслав Барок из Россон получил 10 суток за пост в соцсетях

Поддержать его в суд приехали витебский епископ Олег Буткевич и священник-иезуит Виктор Жук, а также прихожане.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация священника в Фейсбуке. Ксендз Вячеслав Барок активно ведет соцсети, публикует видео с проповедями. Милицию заинтересовал плакат дизайнера Владимира Цеслера, которым поделился ксендз Барок. На нем на черном фоне изображен символ, похожий на свастику, в красно-зеленых тонах. И подпись: «Стоп лукашизм».

– Я пояснил, что никакого нацистского символа в своих социальных сетях не размещал. Я еще раз декларирую свою позицию: я против фашизма, против коммунизма, против любого тоталитарного режима. Размещая свой пост в августе, когда я поделился художественным произведением известного художника Цеслера, я не размещал немецкой фашистской свастики. Я разместил этот плакат, показывая свой протест против насилия, которое произошло в нашем обществе в августе, — в одном из видео на своем YouTube-канале священник пересказывал беседу в милиции. — Будучи священником, я не мог не высказать свою позицию, пишет kp.by.

В защиту ксендза Вячеслава из Россон выступил и сам Цеслер.

– Я, Цеслер Владимир Яковлевич, член Белорусского союза художников, еврей, автор работы «Стоп лукашизм», заявляю, что использованный в моей работе образ имеет прямую антифашистскую направленность, — написал Цеслер в Фейсбуке.

Художник просит не трактовать свою работу как пропаганду фашистской символики. Он пишет, что его отец прошел войну и был за это награжден. А история белорусского и еврейского народов — это история антифашистского сопротивления.

– Как гражданин своей страны я не могу молчать. Свое отношение к происходящему в Беларуси я выражаю через творчество, в художественных образах, в своих картинах и плакатах. Тот факт, что публикация моей антифашистской работы на странице священнослужителя Вячеслава Барка в сети интернет расценена, как демонстрация нацистской символики, вызывает недоумение, противоречит моему художественному замыслу при работе над произведением и очевидной для каждого, у кого есть глаза, разум и сердце, антифашисткой позиции Костела! — так выступил в поддержку ксендза известный дизайнер.

Аргументация суд не убедила. Статья 17.10 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа, но суд вынес постановление арестовать священника. Отбывать 10 суток ксендз будет в Новополоцке.