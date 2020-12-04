Витебчанин застрял в шахте мусоропровода, пролетев 2 этажа

3 декабря в 23-51 в службу спасения Витебска поступило сообщение о человеке, застрявшем в стволе шахты мусоропровода многоэтажного дома по улице Ленинградской.

По прибытии к месту вызова было установлено, что в многоквартирном трёх подъездном девятиэтажном доме, во втором подъезде на седьмом этаже в стволе шахты мусоропровода застрял двадцатилетний молодой человек. Работниками МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента демонтирована навесная металлическая система межэтажного мусороприемника (хомуты, дверка и т.д.) и спасен гражданин.

Как стало известно позже, молодой человек выносил мусор на девятом этаже и заметил, что мусоропровод забит, попытался ногами протолкнуть затор, и провалился на уровень седьмого этажа, где застрял, самостоятельно покинуть шахту ствола мусоропровода не мог.

Бригадой скорой медицинской помощи спасенный осмотрен, он не пострадал.