Аферист из Витебска задержан в Воронежской области

Правоохранители задержали 62-летнего Владимира Мунякина, который на протяжении двух лет брал у людей займы якобы под реализацию инновационных проектов. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Когда пострадавшие осознали, что не смогут вернуть свои вложения, они обратились в милицию. Заявления подали 20 человек, которые лишились в общей сумме 60 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого объявили в межгосударственный розыск.

Выяснилось, что мужчина скрывался в Воронежской области. Сейчас решается вопрос об экстрадиции злоумышленника в Беларусь. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Если вы пострадали от действий этого гражданина, позвоните по телефонам 8 (0212) 43-66-37 или 102.