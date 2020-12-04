Лукашенко о второй волне коронавируса в Беларуси: ситуация непростая, но она под контролем

Фото: БелТА
Витебск
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Александр Лукашенко на совещании штаба Витебской области по противодействию COVID-19 подтвердил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но все находится под контролем.

«Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем», — заявил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко заметил, что приехал в Витебск увидеть не только реальное положение дел в регионе с лечением коронавирусных пациентов, но и вообще лечение людей.

— Лечение вообще и на злобу дня — коронавирус. К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего, в солидном объеме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении, — констатировал он.

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