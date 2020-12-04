Мошенник из Витебска оформлял рассрочки на людей, ведущих ассоциальный образ жизни

Милиция устанавливает жертв 26-летнего мошенника из Витебска. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома. Одного из потерпевших он обманул на девять тысяч рублей.

Молодой человек начинал задушевный разговор под выпивку, а затем озвучивал предложение быстро заработать. В качестве своих жертв он выбирал людей, ведущих ассоциальный образ жизни, и уговаривал взять на себя рассрочку на айфоны, смарт-браслеты и другие гаджеты, утверждая, что долг банку будет выплачивать самостоятельно. Заполучив технику, злоумышленник исчезал.