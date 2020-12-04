Лукашенко приехал в Витебск изучить ситуацию с COVID-19

Александр Лукашенко 4 декабря совершает рабочую поездку в Витебскую область, чтобы изучить ситуацию с коронавирусом в регионе.

В рамках визита он планирует посетить Витебский областной клинический родильный дом, где ему доложат о деятельности учреждения здравоохранения и работе роддома в условиях пандемии COVID-19. Также Лукашенко примет участие в заседании штаба Витебской области по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.

О намерении побывать в региональных медучреждениях, которые заняты в лечении больных COVID-19, Лукашенко заявил во время рабочего визита в 6-ю городскую клиническую больницу Минска.