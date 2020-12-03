Германия разрешила ЕС расширить санкции против Лукашенко

2 декабря МИД Германии дало свое одобрение на расширение санкций ЕС против Беларуси и Лукашенко.

Кроме того, немецкое представительство потребовало начать расследование «преступных приказов» властей Беларуси. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции.

«Мы проводим консультации с нашими партнерами ЕС и собираем доказательства нарушений прав человека в Беларуси», — отметил министр.

Напомним, что в ответ на санкции ЕС Беларусь решила ввести свои ответные санкции.

В связи с чем, сейчас нельзя исключать вероятности того, что подобные меры могут негативно воздействовать на международные дипломатические связи.