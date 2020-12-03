Лукашенко заявил о создании в НАТО группировки для захвата западной Беларуси

Фото: пресс-служба президента
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Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к объединению усилий для противостояния давлению извне.

По словам Лукашенко, в Беларуси происходит не цветная революция, а обычный мятеж, потому что основ для революции нет.«Революция — это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет», — заявил он и добавил, что обострение ситуации в Беларуси произошло из-за внешнего вмешательства.

Лукашенко процитировал, что причиной стала историческая принадлежность белорусских земель.

«Разве я как Президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», — возмутился он и подчеркнул, что для захвата западных белорусских земель НАТО создает военную группировку.

Лукашенко отметил, что страны ОДКБ должны быть едиными и сообща работать против угроз извне.

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