Витебский мошенник уговаривал людей брать кредиты и пропадал с деньгами. Он задолжал почти Br1 млн

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В Витебске расследуется уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в УСК по Витебской области.

Разыскивается 44-летний мужчина, который с декабря 2016 года по сентябрь 2020-го входил в доверие некоторых витебчан, после чего те оформляли на свои паспорта банковские кредиты. Деньги передавались мужчине, который обещал самостоятельно уплачивать взносы до полного погашения кредита, но не делал этого. Какое-то время он отдавал долги частично, занимая у других лиц, а потом вовсе перестал это делать.

По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие располагает данными о 31 эпизоде мошеннических операций, общая сумма ущерба – свыше 940 тысяч белорусских рублей.

Следователи небезосновательно полагают, что жертвами обмана могло стать большее количество людей. Работники СК предоставили фото злоумышленника и просят: если вы пострадали от действий данного лица, сообщите об этом по телефону 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).

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