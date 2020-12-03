В Орше наладили движение через мост по реке Адров

Витебская область
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Дорожные строители закончили необходимые строительно-монтажные работы на 7,718 км на участке автомобильной дороги Р-76, которые проводились в рамках капитального ремонта, передаёт телеканал Беларусь 1 в своём репортаже.

С 1 декабря движение по мосту через реку Адров осуществляется в обычном режиме. Пассажирские перевозки происходят по расписанию, которое действовало до закрытия моста на реконструкцию. Работы выполняли генподрядчик филиал ДСУ-7 г. Орша ОАО «ДСТ-1» г. Витебск вместе с заказчиком РУП «Витебскавтодор», а также субподрядные организации.

С актуальным расписанием движения автобусов и маршруток можно ознакомиться на сайтах филиала «Автобусный парк № 3 г. Орши» ОАО «Витебскоблавтотранс» и ГП «Оператор перевозок».

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мост через реку Адров Орша
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