В Орше наладили движение через мост по реке Адров

Дорожные строители закончили необходимые строительно-монтажные работы на 7,718 км на участке автомобильной дороги Р-76, которые проводились в рамках капитального ремонта, передаёт телеканал Беларусь 1 в своём репортаже.

С 1 декабря движение по мосту через реку Адров осуществляется в обычном режиме. Пассажирские перевозки происходят по расписанию, которое действовало до закрытия моста на реконструкцию. Работы выполняли генподрядчик филиал ДСУ-7 г. Орша ОАО «ДСТ-1» г. Витебск вместе с заказчиком РУП «Витебскавтодор», а также субподрядные организации.

С актуальным расписанием движения автобусов и маршруток можно ознакомиться на сайтах филиала «Автобусный парк № 3 г. Орши» ОАО «Витебскоблавтотранс» и ГП «Оператор перевозок».