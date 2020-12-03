Не захотел продавать свою квартиру: завершено расследование жестокого убийства жителя Витебска

Фото: sk.gov.by
Криминал
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УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления.

Днем 30 сентября 2019 года в одном из озер в Витебском районе было обнаружено тело мужчины. Личность погибшего была установлена, он с 2017 года числился как без вести пропавший.

В ходе следствия установлено, что в период времени с сентября по октябрь 2017 года четверо мужчин в возрасте от 33 лет до 51 года в ходе совместного распития спиртных напитков со своим 43-летним знакомым уговорили его продать квартиру в Витебске по низкой цене. Когда последний отказался, ссылаясь на то, что негде будет жить, между ними возник конфликт, в результате которого трое мужчин избили потерпевшего. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

После убийства они решили скрыть труп и попросили о помощи своего 33-летнего знакомого, отдыхавшего с ними в компании. Привязав к телу погибшего металлический предмет, обвиняемые погрузили его в автомобиль и перевезли к озеру, где утопили.

По результатам расследования уголовного дела 51-летнему и двум 44-летним мужчинам предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь, а 33-летнему — предъявлено обвинение по ч.2 ст.405 (заранее не обещанное укрывательство следов особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

жеРасследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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