В Витебске и области с 3 декабря подорожает проезд в общественном транспорте

С 3 декабря в Витебске и области повышаются тарифы на городские и пригородные пассажирские перевозки в регулярном сообщении.

В соответствии с решением Витебского облисполкома № 665 от 30 ноября 2020 года по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь тариф на городские перевозки пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями на обычных маршрутах в регулярном сообщении повышается на 10 копеек. Стоимость проезда составит 70 копеек за одну поездку. Предельный максимальный тариф на городские перевозки на экспрессных маршрутах повышается с 70 до 80 копеек.

Также изменяется стоимость месячных проездных билетов. В Витебске проездной на месяц на автобус, троллейбус или трамвай можно приобрести за 31,5рубля, на два вида транспорта — за 42,04 рубля, на три — за 50,12 рубля.

Новые тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за 1 километр проезда составят: на обычных маршрутах — 0,09 рубля, на скоростных — 0,11, на экспрессных — 0,12, на дополнительных рейсах — 0,11.