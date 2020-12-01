Пьяный студент прыгал по машинам в Минске: общая сумма ущерба – более Br1,2 тыс

Авто
Опубликовано

В Минске правоохранители задержали компанию молодых людей, которые повредили четыре машины. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Ночью 31 октября 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали противоправным действиям друга. Утихомирить хулигана удалось сотрудникам милиции. В результате своих действий молодой человек повредил четыре автомобиля, а также оказал активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании.

Потом выяснилось, что задержанный причастен и к повреждению шерингового велосипеда. Агрессивные действия парня заснял его одногруппник. Так как в момент совершения преступлений студент был пьян, то не смог объяснить мотивы своих поступков.

Общая сумма ущерба – более Br1,2 тыс. Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался. Действиям задержанных дана правовая оценка.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Вышла книга об известном художнике из Витебска Лазаре Хидекеле

Оппозиция проводит сегодня акции по всей стране

Очередное коррупционное дело раскрыто в Витебске: директор госпредприятия причинил ущерб свыше 200 тыс рублей

Дети белорусских чиновников: кто они?

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

Вакансия в Витебске: требуются продавцы

Секреты «витебского» Толстого

Такси в Витебске: все телефоны и цены служб

«Иерусалимская» икона Божией Матери: в чем помогает

повреждение авто пьяный студент уголовная ответственность
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Орше горел микроавтобус: никто не пострадал
23 ноября на улице Ивана Флерова в Орше загорелся микроавтобус
0455
В Браславе водитель получил штраф 100 базовых величин и лишение свободы на 1,5 года
Житель Браслава с 2007 года 5 раз наказывался только
0509
нож в сердце мужчина
Житель Шумилинского района, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу
Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется
0449
Генпрокуратура заявила, что родственники Бондаренко уклоняются забрать его тело
Генпрокуратура Беларуси заявила, что матери Романа
0636
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)