Пьяный студент прыгал по машинам в Минске: общая сумма ущерба – более Br1,2 тыс

В Минске правоохранители задержали компанию молодых людей, которые повредили четыре машины. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Ночью 31 октября 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали противоправным действиям друга. Утихомирить хулигана удалось сотрудникам милиции. В результате своих действий молодой человек повредил четыре автомобиля, а также оказал активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании.

Потом выяснилось, что задержанный причастен и к повреждению шерингового велосипеда. Агрессивные действия парня заснял его одногруппник. Так как в момент совершения преступлений студент был пьян, то не смог объяснить мотивы своих поступков.

Общая сумма ущерба – более Br1,2 тыс. Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался. Действиям задержанных дана правовая оценка.