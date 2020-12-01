В Витебске растет поток желающих сдать антиковидную плазму повторно

В Витебске более 80 доноров сдали плазму крови с антителами к коронавирусной инфекции и число желающих стать донорами повторно по-прежнему растёт, сообщила заведующая отделением комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром областной станции переливания крови Дарья Курганова.

По ее словам, донорами в основном становятся люди в возрасте от 20 лет, перед этим они проходят медицинский осмотр. От одного донора заготавливают 600 мл плазмы. Сам процесс сдачи биоматериала длится около 40 минут. После этого ее замораживают и хранят полгода.