Внешний госдолг Беларуси увеличился с начала года на 5,8%

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По данным министерства финансов Беларуси, внешний государственный долг страны увеличился с начала года на 5,8% и на 1 ноября 2020 года составил $18,1 млрд.

По данным министерства, в январе–октябре привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $2548,9 млн, в том числе $1391,5 млн — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $505 млн — правительства и банков России, $500 млн — Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Погашение внешнего государственного долга в январе–октябре составило $1388,2 млн, из которых $617,6 млн — правительству и банкам России, $390,7 млн — банкам Китая, $264,8 млн — ЕФСР, $111,6 млн — Международному банку реконструкции и развития.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей, или на 16,2%.

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