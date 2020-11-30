Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о протестах в Беларуси: «Говорю знакомым омоновцам, что нельзя бить простой народ»

Виктор Гончаренко. Фото: ПФК ЦСКА
Власть
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Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА, белорус, Виктор Гончаренко в интервью высказался о ситуации в Беларуси, где четвертый месяц продолжаются акции протеста против фальсификации выборов, насилия и беззакония властей, фашизма.

«Во-первых, я немножко далеко от этих всех событий. Если бы находился там внутри, была бы более понятная ситуация. Когда ты долго находишься за пределами страны и нечасто там появляешься, ты, может быть, не так правильно и остро оцениваешь ту ситуацию, которая есть», — сказал Гончаренко.

«Во-вторых, как и любой нормальный человек, когда омоновцы бьют простой народ, я категорически против этого. Для всех людей понятно, что это абсолютно неправильно. Когда здоровые мужики — у меня, кстати, много знакомых омоновцев — начинают бить народ, я эту ситуацию вообще не понимаю», — заявил Виктор Гончаренко.

Главный тренер ЦСКА высказал свое возмущение массовым избиением народа Беларуси силовиками.

«Да-да. Я говорю, что нельзя бить простой народ. Тем более мы знаем, что этот народ добрый, незлобный, добродушный. Чтобы просто так бить человека, который там идет, абсолютно неправильно», — отметил Виктор Гончаренко.

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