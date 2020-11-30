Электронная ярмарка вакансий пройдет в Полоцком районе

30 ноября в Полоцком районе с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by пройдёт электронная ярмарка вакансий. Соискателям работ на ярмарке будет предложено 380 вакансий.

Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, предоставляет возможность получить консультацию, приглашение на собеседование и задать интересующие вопросы.

В ярмарке принимаю участие 5 работодателей: Филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Витебскоблавтотранс», ООО «Ресттрэйд» филиал в Новополоцке, ГУ»ТЦСОН Полоцкого района», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ».