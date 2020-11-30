Анатолий Линевич посетил «Витебский ДСК»

Фото: Витебские Вести
Витебск
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27 ноября помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил ГП «Витебский ДСК». В ходе встречи Линевич познакомился с технологическим процессом, оценил как складывается экономика ДСК в целом.

Сегодня на заводе крупнопанельного домостроения трудится более 1,6 тыс. человек. В текущем году мощности комбината загружены на 72%, перспектива следующего года – 85%. Современные панельные дома остаются основным видом жилищного строительства благодаря незначительным срокам проектирования и возведения. Кроме того, предприятие разрабатывает новые и модернизирует существующие типовые проекты для серии домов КПД 111-108. Одновременно ДСК продвигает на рынок проекты малоэтажной застройки в виде одноквартирных усадебных домов и таунхаусов, пишут «Витебские Вести».

Вместе с тем, генеральный директор предприятия Антон Дубовиков предлагает изменить подход. По его мнению, «используя потенциал межрегионального сотрудничества, необходимо продавать не услугу, а строить и продавать жилье, получив землю для этих целей. Иначе говоря, продавать продукт, который сам же произвел. При этом удается избежать зависимости от местных частных застройщиков, а оставшиеся строительные риски можно застраховать, подключив к схеме ОАО «Банк развития Республики Беларусь», готовый кредитовать на комфортных условиях».

Анатолий Линевич оценил по достоинству инициативу и с ходу внес свою лепту в ее разработку, предложив продумать возможность создания на территории России собственной инжиниринговой компании, которая взяла бы на себя организационные и подготовительные функции.

– Проявлять инициативу, внедрять эффективные управленческие и технологические решения – сегодня только так можно сработать на конечный результат, а именно прибыль и уровень зарплаты работников, благодаря чему предприятие становится привлекательным работодателем и развивается, – считает Анатолий Линевич.

 

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